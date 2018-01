Irã ainda não identificou membros presos da Al-Qaeda O Irã ainda não identificou os membros da Al-Qaeda sob sua custódia e não sabe se Saif al-Adil, chefe de segurança da organização extremista, está realmente entre os detidos, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica, Hamid Reza Asefi. Suas declarações contradizem um anúncio anterior, também feito por ele, de que não haveria importantes líderes da Al-Qaeda no Irã. "Nenhum dos membros da Al-Qaeda sob nossa custódia foi identificado até o momento. Não sabemos se líderes do grupo terrorista, inclusive Saif al-Adil, estão no Irã ou não", disse. Os Estados Unidos vêm acusando sistematicamente o Irã de dar abrigo a militantes da rede extremista liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. Entre eles, estariam Saif al-Adil, Saad bin Laden - filho de Osama - e Abu Musab Zarqawi, comandante operacional da Al-Qaeda que, segundo Washington, teria laços com Saddam Hussein, presidente iraquiano recentemente deposto. "Nós detivemos diversos elementos da Al-Qaeda. Eles ainda precisam ser identificados. Portanto, não podemos dizer quem são eles. Conseqüentemente, rumores sobre a presença de Saif al-Adil ou de outros líderes da Al-Qaeda no Irã não passam de mera especulação", comentou Asefi.