Irã ajuda Síria a sufocar protestos, acusam EUA

"Há informações consistentes de que o Irã está auxiliando a Síria a silenciar manifestantes", afirmou a jornalistas o porta-voz da diplomacia de Washington, Mark Toner. "Se a Síria está se voltando ao Irã em busca de ajuda, não está sendo séria sobre uma reforma real."

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA não especificou que tipo de apoio o Irã estaria fornecendo à Síria. Mas, citando fontes anônimas, o Wall Street Journal noticiou que iranianos teriam fornecido equipamento antidistúrbio, além de ajuda para bloquear e monitorar o acesso de opositores à internet e a celulares.

A acusação contra o governo de Bashar Assad veio à tona no dia em que Damasco anunciou a libertação de centenas de manifestantes detidos nos protestos por reformas. A Síria afirma que as demonstrações no país estão sendo instigadas por "forças estrangeiras".