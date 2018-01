Irã alerta para risco de explosão social Em um de seus mais fortes ataques contra os linhas-duras, o presidente do Irã, Mohammad Khatami, alertou hoje sobre uma possível explosão social, caso os "mãos sujas" da administração continuem a desapontar o povo iraniano, informou a Agência de Notícias da República Islâmica (ANRI). "Devemos nos preocupar com o fato de que, Alá nos perdoe, nosso povo sinta que as autoridades não estão resolvendo seus problemas reais e que os mãos sujas alcançaram sucesso em desapontá-los", disse Khatami. "Sob tais circunstâncias, nenhuma força militar, de segurança e ou judicial será capaz de salvar o país", advertiu. Os comentários de Khatami refletem uma luta de poder entre seu grupo reformista e os linhas-duras, que vêem utilizando seu poder sobre o Judiciário e os militares para barrar os planos de Kathami para aliviar as restrições políticas e os problemas sociais.