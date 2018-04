Irã alerta que ataque de Israel acabará com estado judeu Teerã, 25 - O Ministério da Defesa do Irã alertou que um ataque de Israel levará a um colapso do estado judeu, segundo informações da rede de televisão estatal iraniana. Esse é um dos pronunciamentos mais fortes do governo do Irã indicando que punirá Israel se suas instalações nucelares forem atacadas.