Nenhum aliado de Ahmadinejad conseguiu assento na Câmara dos Vereadores de Teerã, inclusive a irmã do presidente, Parvin Ahmadinejad. As 31 cadeiras da câmara de Teerã serão repartidas entre reformistas e conservadores.

As votações legislativas foram realizadas junto com a votação para presidente, que terminou com a vitória do moderado Hasan Rowhani. locais Fonte: Associated Press.