Irã ameaça fechar jornal que fala da oposição

O país já fechou quase todas as publicações que defendem essa reforma e bloqueou sites na internet, proibindo a divulgação de notícias sobre a oposição, que levantou acusações de fraude nas eleições presidenciais do ano passado e levou dezenas de milhares de manifestantes às ruas.

No novo alerta, o governo chama os oponentes de "líderes da trama", numa referência a alegações de que o movimento de oposição está buscando derrubar o atual sistema iraniano com a ajuda de seus adversários políticos no Ocidente.

"Publicações que ainda imprimem pronunciamentos e fotografias de líderes da trama serão punidas e terão suas licenças revogadas, caso persistam depois do aviso inicial", afirmou o diretor para mídia local do Ministério da Cultura, Ehsan Qazizadeh. Suas declarações foram relatadas pela agência de notícias oficial Irna.