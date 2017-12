Irã ameaça processar marinheiros britânicos A TV estatal iraniana mostrou oito marinheiros britânicos com os olhos vendados e sentados no chão. O governo de Teerã afirma que irá processá-los por entrada ilegal nas águas territoriais do país. O governo do Reino Unido alega que os homens estavam em ?missão de rotina? na hidrovia Shatt-al-Arab, que separa o Irã do Iraque. A chancelaria briotânica convocou o embaixador iraniano em Londres para exigir explicações. Mais tarde, o Irã apresentou uma versão mais conciliadora do incidente. Segundo o general Ali Reza Afshar, ?quaisquer comentários sobre o destino dos marinheiros detidos é dependente da completude do processo de interrogação e da determinação dos motivos deles ao entrar em águas territoriais iranianas?. O governo britânico diz que os barcos nos quais os marinheiros viajavam estava desarmado, embora os militares portassem suas armas pessoais, e que a missão em que se encontravam era de treinamento. A hidrovia na qual ocorreu a captura é uma fonte constante de tensão entre Irã e Iraque.