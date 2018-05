Irã ameaça punir EUA por morte de cientista O Irã vai punir os responsáveis pela morte de um de seus principais cientistas nucleares, disse Masoud Jazayeri, vice-chefe das Forças Armadas do país, de acordo com vários órgãos de imprensa. Em uma rara carta enviada pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano à diplomacia dos EUA, o país disse haver "evidência e informação confiável" de que a Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) forneceu "orientação, apoio e planejamento" para os assassinos "diretamente envolvidos". Os EUA negaram qualquer vínculo com a morte. O Irã enviou a carta à embaixada da Suíça em Teerã, que cuida dos interesses norte-americanos no país. O Irã e os EUA não mantêm relações diplomáticas desde a Revolução Islâmica de 1979.