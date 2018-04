Irã ameaça realizar ataques preventivos

O governo do Irã advertiu ontem a comunidade internacional de que realizará um ataque preventivo contra seus inimigos caso sinta que seus interesses nacionais estão sob ameaça. O alerta coincidiu com o anúncio da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU, de que sua missão à república islâmica "fracassou" e seus inspetores estão voltando para casa.

Segundo comunicado da agência, seus funcionários não puderam visitar uma base onde teria ocorrido testes com explosivos usados para a detonação de uma bomba nuclear. O Irã - "lamentavelmente" - não estaria cooperando com as Nações Unidas.

Do outro lado, a retórica de Teerã também se intensificou. Sem citar Israel diretamente, o general Mohamed Hejazi, o segundo na linha de comando das Forças Armadas iranianas, afirmou que o Irã não esperará que os inimigos atuem contra o país.

"Nossa estratégia agora é: se sentirmos que nossos inimigos querem colocar os interesses nacionais do Irã em perigo, vamos agir sem esperar por suas ações", afirmou o general em entrevista à agência de notícias Reuters.

Pressão. Diante do embargo da União Europeia que entrará em vigor em julho, o ministro do Petróleo do Irã, Rostan Qasemi, ameaçou 0ntem os países da UE afirmando que Teerã cortará o envio de petróleo se alguns dos integrantes do bloco não assinarem contratos de longo prazo com o pagamento garantido.

Segundo a agência Fars, Qasemi pressionou os países europeus que mais compram petróleo iraniano a tomar logo uma decisão para não ter o mesmo destino que França e Grã-Bretanha - nações cujo envio de combustível foi suspenso por Teerã no domingo. / AP, REUTERS e NYT