Irã analisa 8.200 candidatos às eleições parlamentares O Ministério de Interior do Irã iniciou neste domingo, o processo de averiguação da idoneidade de 8.200 pessoas que se candidataram para concorrer nas eleições parlamentares previstas para fevereiro de 2004, informou a Rádio Teerã. A lista de candidatos aprovada pelo ministério terá de ser ratificada pelo Conselho dos Guardiães, um órgão do governo dominado por clérigos islâmicos ultraconservadores. No passado, o conselho desqualificou candidatos moderados considerados opositores do regime liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, levantando temores entre os reformistas para as próximas eleições.