Irã anuncia avanços no programa nuclear e 4 reatores O Irã anunciou nesta quarta-feira que realizou dois grandes avanços no seu programa nuclear na direção de produzir combustível para suas usinas, uma medida desafiadora em resposta às crescentes tensões com Israel e o Ocidente por causa da sua controversa atividade de enriquecimento do urânio. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad disse que o país construirá mais quatro reatores nucleares de pesquisas, que se acrescentarão a um que já opera no país. Ahmadinejad supervisionou a instalação da primeira barra de combustíveis fabricada no Irã em um reator de pesquisas no norte do país, informou a agência estatal IRNA. Ao mesmo tempo, a agência de notícias Fars informou que "uma nova geração de centrífugas iranianas" foi instalada e elas começaram a operar na maior usina nuclear do país, em Natanz, no Irã central.