Irã anuncia canhão naval "mais moderno do mundo" O Irã anunciou nesta quinta-feira ter iniciado a produção de um novo canhão naval, que descreveu como "o mais moderno e sofisticado do mundo", segundo a agência oficial de notícias iraniana, Irna. O projeto e a produção do canhão automático, de 74 milímetros de calibre, "são o símbolo da auto-suficiência e refletem a inteligência dos especialistas do Ministério da Defesa", afirmou a Irna, citando o ministro da Defesa, Mustafa Mohamed Nayar. "A produção do Fagr 37 faz parte de nossa política destinada a preencher a lacuna no caminho para a auto-suficiência no campo das armas navais", acrescentou Nayar. Segundo o ministro, o novo canhão, cujo desenvolvimento é o "fruto de quatro anos de trabalho duro dos especialistas iranianos" é capaz de atingir alvos navais e aéreos, além de enfrentar ataques hostis terrestres e aéreos. O anúncio da produção do novo canhão naval coincide com a realização da "semana sagrada de defesa", que lembra o início da guerra entre Irã e Iraque (1980-1988), segundo a Irna.