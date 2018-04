Irã anuncia centrífugas nucleares 'seis vezes mais rápidas'

O Irã revelou nesta sexta-feira a sua terceira geração de centrífugas nucleares, capazes de enriquecer urânio até seis vezes mais rápido do que a tecnologia atual, de acordo com as autoridades do país.

A apresentação das centrífugas foi feita durante uma cerimônia oficial no Irã para marcar o Dia Nacional de Tecnologia Nuclear, com a presença do presidente Mahmoud Ahmadinejad.

O diretor da organização nuclear iraniana, Ali Akbar Salehi, disse que os equipamentos terão uma capacidade de separação de isótopos de "quase dez, o que significa quase seis vezes mais que a primeira geração de centrífugas".

O anúncio da terceira geração de centrífugas ocorre às vésperas de uma cúpula de segurança nuclear nos Estados Unidos e em meio a esforços americanos para tentar aprovar novas sanções contra o programa nuclear iraniano.

Tecnologia nuclear

O novo equipamento será mais avançado do que as centrífugas P1 atualmente em uso na usina de enriquecimento de urânio de Natanz, supostamente adquiridas no mercado negro nos anos 1980 e mais suscetíveis a falhas.

Em outubro, o Irã havia anunciado que a segunda geração de centrífugas, desenvolvida por cientistas iranianos e feita principalmente a partir de componentes nacionais, seria instalada no complexo de Qom.

A terceira geração de centrífugas nucleares tem o potencial de suscitar preocupações nos países ocidentais porque acelera a capacidade do Irã de enriquecer urânio.

Mas o analista de Irã da BBC, Jon Leyne, diz que existem dúvidas sobre quantas centrífugas de terceira geração o Irã é capaz de produzir.

A tecnologia pode ser usada tanto para produção de energia como para fabricação de bombas - no último caso, o enriquecimento precisa chegar a 90%.