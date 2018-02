Irã anuncia descoberta de campos de gás e petróleo A agência de notícias Shana, do Ministério do Petróleo do Irã, anunciou hoje que o país descobriu um campo de petróleo e outro de gás. A agência citou o ministro Masoud Mirkazemi, dizendo que o campo de gás Halegan, na província de Fars, tem capacidade para produzir 50 milhões de metros cúbicos por dia, durante 20 anos.