Irã anuncia exercícios militares para proteger instalações nucleares

O Irã anunciou por meio de um comunicado que fará exercícios militares para aumentar a proteção a suas instalações militares.

As atividades, que devem acontecer a partir da noite de segunda-feira no sul do país, teriam o objetivo de deter "todas as possíveis ameaças, especialmente para locais públicos e centros nucleares importantes".

"Os exercícios tem como meta reforçar as defesas antiaéreas integradas do país", disse o comunicado.

Cresce a especulação de que Israel possa atacar militarmente instalações nucleares do Irã.

No final do ano, o Irã fez exercícios militares nas proximidades do estreito de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico, lançando vários mísseis.

O Irã ameaçou bloquear a passagem, por onde passam 20% das exportações de petróleo do mundo, em retaliação contra as sanções ocidentais ao programa nuclear iraniano.

Também nesta segunda-feira, inspetores nucleares da ONU iniciaram uma visita de dois dias nas instalações nucleares do país.

O governo iraniano afirma que seu programa nuclear tem fins pacíficos, embora parte da comunidade internacional acredite que o Irã pretenda desenvolver armas atômicas.