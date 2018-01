Irã anuncia que 12 membros da Al-Qaeda irão a julgamento O chanceler do Irã, Kamal Kharazzi, disse que seu governo planeja pôr 12 supostos membros da rede terrorista Al-Qaeda em julgamento. ?Está no processo?, disse ele. Perguntado quando os julgamentos começarão, respondeu: ?Isso não está nas minhas mãos?. Ele informou ainda que a identidade dos réus ?não foi anunciada?. Os Estados Unidos dizem que os planos do Irã não são aceitáveis. ?Já ouvimos isso antes ... Nossa posição não mudou. Há tempos que deixamos claro acreditarmos que o Irã deveria entregar todos os supostos agentes da Al-Qaeda aos Estados Unidos, a seus países de origem ou a terceiros, para interrogatório e julgamento?, disse o porta-voz do Departamento de Estado, J. Adam Ereli.