Irã anuncia reunião com agência para discutir programa O principal negociador iraniano no caso nuclear, Ali Larijani, se reunirá na terça-feira em Viena com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o egípcio Mohamed ElBaradei, informou a agência de notícias Irna. O veículo de comunicação cita como fonte o embaixador do Irã na AIEA, Ali Asghar Sultanieh, que afirmou que Larijani, também secretário do Conselho de Segurança Nacional (CSN) iraniano, visitará Viena acompanhado por uma grande delegação de especialistas do país. A informação foi divulgada pela "Irna" poucos dias antes de expirar o prazo de 60 dias concedido em 23 de dezembro pela ONU à AIEA para que a agência elabore um relatório sobre o Irã e sua intenção nuclear. O objetivo é verificar se será possível pôr fim ao embargo estabelecido na última resolução da organização em relação ao programa nuclear. As principais autoridades iranianas, inclusive o presidente Mahmoud Ahmadinejad, dizem que as atividades do país têm fins pacíficos, e afirmam que não abandonarão o enriquecimento de urânio. No domingo, o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores, Mohamad Ali Hosseini, reiterou a posição iraniana, e reafirmou que Teerã está disposto a retomar o diálogo sobre o caso nuclear, já que a União Européia (UE) "agora tem mais vontade" de negociar com a República Islâmica. Hosseini referiu-se à recente reunião de Larijani com o alto representante da UE para Política Externa e Segurança, Javier Solana. Após o encontro, realizado no dia 11 deste mês em Munique (Alemanha), Solana afirmou que a reunião com Larijani não teve resultados concretos, mas disse acreditar ter detectado "algo novo" na posição iraniana.