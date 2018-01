Irã anuncia suspensão de centrífugas nucleares Em um esforço para conquistar o apoio da comunidade internacional, o Irã anunciou nesta segunda-feira ter parado de construir centrífugas nucleares. O equipamento pode ser utilizado no processo de enriquecimento de urânio, elemento este que pode ser adaptado para uso em armas nucleares. Em troca, as autoridades iranianas esperam que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), cujos inspetores estão atualmente no Irã, chegue à conclusão de que o programa nuclear do país não tem fins bélicos e a investigação sobre o Irã saia do topo da agenda da entidade. A AIEA é subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU). Gholamreza Aghazadeh, diretor da Organização de Energia Atômica do Irã, disse que o Supremo Conselho de Segurança Nacional ordenou a suspensão das construções de centrífugas. Ultimamente, o conselho vem lidando exclusivamente com as investigações internacionais sobre o programa nuclear iraniano. Na sede da AIEA, em Viena, nenhuma autoridade comentou o anúncio iraniano. Entretanto, um diplomata ligado à agência comentou sob condição de anonimato: "Isso é notícia velha." O diplomata aparentemente referia-se a um relatório apresentado pelo secretário-geral da AIEA, Mohamed el-Baradei, à comissão de diretores da entidade em fevereiro. No documento, El-Baradei disse que o Irã comunicou à AIEA em 24 de fevereiro que ordenaria a supensão da construção de centrífugas e os testes nessas instalações até a primeira semana de março. Entretanto, o anúncio de hoje marca a primeira vez na qual o Irã avisa oficialmente sobre a interrupção da montagem dessas centrífugas. Os Estados Unidos acusam o país asiático de utilizá-las para construir armas nucleares. O Irã nega a acusação e alega que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos de geração de energia elétrica.