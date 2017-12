Irã anuncia visita de Fidel Castro O presidente de Cuba, Fidel Castro, visitará o Irã a partir de segunda-feira, como parte de um giro que inclui ainda Argélia e Malásia, informou hoje um alto funcionário da presidência iraniana. "O presidente Castro chegará a Teerã na noite de segunda-feira para uma visita de três dias em resposta à visita do presidente (Mohammed) Khatami a Cuba no ano passado", disse a fonte, que pediu para não ser identificada. Segundo a agência de notícias oficial do Irã, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hamid Reza Asefi, confirmou a visita de Fidel, que estará acompanhado por uma delegação formada por políticos e homens de negócio. Fidel deverá iniciar seu giro internacional pela Argélia no sábado, segundo o serviço de imprensa argelino, a agência de notícias oficial do país. Depois de três dias na Argélia, o líder comunista partirá para o Irã e, então, Malásia.