Irã aponta outubro ou novembro para negociação nuclear O Irã considera que o final de outubro ou início de novembro seriam bons momentos para negociações nucleares com as seis potências mundiais, disse o ministro das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, durante entrevista, hoje, na visita ao seu colega cubano Bruno Rodriguez. "O momento exato e o nível das conversas estão sendo negociados pelas partes. Serão anunciados quando tiverem finalizados", afirmou. Conversas entre Irã, Reino Unido, China, França, Rússia, Estados Unidos e Alemanha estão em um impasse desde 1º de outubro de 2009. As informações são da Dow Jones.