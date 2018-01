Irã assinará ampliação de tratado contra armas nucleares O governo do Irã autorizou a assinatura de um protocolo adicional ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), dando mais um passo na direção de permitir inspeções irrestritas em suas instalações atômicas. "O governo autorizou o Ministério das Relações Exteriores a seguir adiante com a assinatura do protocolo adicional", disse Abdollah Ramezanzadeh, porta-voz da chancelaria iraniana. O Irã prometera assinar o protocolo adicional durante a visita de três chanceleres europeus a Teerã em 21 de outubro, mas o fato de não tê-lo feito naquele momento desencadeou acusações de que o governo da república islâmica teria recuado de sua promessa. Os Estados Unidos acusam o Irã de possuir um programa secreto para a construção de armas nucleares. O Irã garante que seu programa nuclear tem fins pacíficos. É notória a impaciência da Casa Branca para que Teerã assine o documento.