IRA ataca serviço secreto na Irlanda do Norte

Um atentado contra a sede do serviço de inteligência britânico em Belfast marcou a transferência de poderes das forças policiais e do sistema de Justiça pelo governo britânico para a Irlanda do Norte. O IRA Autêntico, formado por dissidentes do Exército Republicano Irlandês (IRA), assumiu a autoria do ataque.

A explosão do carro-bomba ocorreu poucas horas antes da escolha do novo secretário de Justiça. David Ford, líder do partido Aliança, que inclui católicos e protestantes, é o primeiro político da Irlanda do Norte a assumir responsabilidade pela polícia e pelo Judiciário em 38 anos.

Um táxi foi roubado para o ataque. O motorista, que tinha sido sequestrado, desceu do veículo alertando sobre o explosivo. Ninguém ficou ferido.

A transferência de poderes era o último obstáculo para a aplicação total dos acordos de paz de 1998, que encerraram 30 anos de violência entre católicos e protestantes na região.

Líderes políticos na Irlanda do Norte disseram que atentado não impedirá o andamento do processo de paz na província. Tanto os republicanos católicos quanto os protestantes unionistas disseram que o ataque não afetará sua determinação de levar adiante o acordo de divisão de poder.

Para entender

O IRA Autêntico é o principal grupo de oposição ao processo de paz. O grupo nasceu de uma divisão da liderança do IRA em outubro de 1997. Eles foram responsáveis pelo atentado na cidade de Omagh, que matou 209 pessoas, em agosto de 1998.