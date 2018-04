Irã ativa novas centrífugas na instalação de Natanz O Irã informou nesta quarta-feira que ativou uma nova geração de centrífugas na instalação nuclear de Natanz, a fim de acelerar as atividades de enriquecimento de urânio do país. "Hoje nós testemunhamos a ativação das primeiras centrífugas", disse o chefe da Organização de Energia Atômica, Fereydoon Abbasi Davani, em um discurso na televisão estatal. "Elas vão multiplicar por três a capacidade do Irã de enriquecer urânio", afirmou. "Esta é uma resposta forte e documentada para toda a sabotagem conduzida pelo Ocidente."