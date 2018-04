Irã aumenta atividade nuclear voltada para fins militares, diz AIEA

VIENA - A AIEA afirmou nesta sexta-feira, 24, que o Irã aumentou sua produção de urânio enriquecido para fins nucleares militares, nos últimos quatro meses.

As informações foram divulgadas em um reporte confidencial que reforça as preocupações a respeito da possibilidade de a República Islâmica estar construindo uma bomba nuclear.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

De acordo com a agência, o Irã também falhou em dar explicações convincentes sobre a quantidade de urânio ausente em suas instalações nucleares. Diplomatas da agência afirmaram que a quantidade de urânio desaparecida poderia estar sendo usada no desenvolvimento de uma ogiva.

O país, no entanto, insiste que não está interessado em armas nucleares e assegura que todas as suas atividades são voltadas à geração de energia e à realização de pesquisas. O informe, por outro lado, expressa "sérias preocupações" sobre possíveis dimensões militares do programa nuclear iraniano.

As informações são da Associated Press.