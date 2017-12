Irã autoriza inspeção internacional na instalação nuclear O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do Irã, Mohammad Ali Hosseini, disse neste domingo que seu país "aceitou o pedido" da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para inspecionar as instalações nucleares de Lavizan. A televisão estatal, que ressaltou que a AIEA é "a melhor entidade para tratar do caso nuclear iraniano", acrescentou que Teerã dará continuidade a sua colaboração com a agência "no âmbito do Tratado de Não-Proliferação" (TNP) nuclear. Além disso, Hosseini disse que, se a crise nuclear iraniana, que atualmente está sendo discutida no Conselho de Segurança da ONU, voltar à AIEA, "as ambigüidades" poderão ser "melhor (tratadas) do que antes". O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores também disse esperar que a Rússia empregue sua capacidade diplomática para alcançar este fim. Segundo um relatório da AIEA emitido em fevereiro, o Irã adquiriu para Lavizan uma série de equipamentos de uso civil e militar para o enriquecimento de urânio.