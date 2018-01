Irã autoriza inspeções nucleares amplas O governo do Irã assinou um tratado importante nesta quinta-feira, autorizando inspeções, de surpresa e sem embaraços, a suas instalações nucleares. A assinatura ocorre após meses de pressão por parte dos Estados Unidos e da Europa. O Irã vinha prometendo a assinatura desde outubro. O representante do Irã Ali Akbar Salehi e Mohamed El-Baradei, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) assinaram o termo na sede da agência, em Viena. O acordo, um anexo do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, exige que Irã se submeta a inspeções profundas e nãoanunciadas a seus complexos de energia atômica e institutos de pesquisa. O Irã insiste que seu programa nuclear é pacífico e destinado a produzir energia elétrica. Os EUA acusam o regime de Teerã de tentar criar armas atômicas.