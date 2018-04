Irã avalia rebaixar relação com britânicos, diz agência O Irã está considerando a possibilidade de rebaixar o nível de suas relações com a Grã-Bretanha, informou a agência semioficial de notícias Isna, citando o ministro iraniano das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki. "Estamos examinando essa possibilidade", declarou o chanceler da república islâmica à agência. Pouco depois, um representante do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, disse que Londres deseja manter "relações construtivas" com Teerã e qualificou como "profundamente lamentável" a reação das autoridades iranianas aos protestos contra o resultado da eleição presidencial do último dia 12.