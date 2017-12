Irã avisa que tem míssil com alcance de2.000 km O governo do Irã informa que seus mísseis agora têm alcance de 2.000 km, uma extensão substancial dos alcances declarados anteriormente. "Hoje temos o poder de disparar mísseis a uma distância de 2.000 km", disse o ex-presidente Hashemi Rafsanjani", segundo a agência de notícias oficial IRNA. "Hoje, temos a tecnologia básica para produzir e lançar satélites", acrescentou. Os comentários vêm um dia depois de o Irã ter informado que passava a contar com "mísseis estratégicos" em seu arsenal. Em agosto, o país havia testado uma nova versão do míssil Shahab-3. A versão antiga tinha alcance de 1.296 km e já era capaz de atingir Israel e várias bases militares americanas do Oriente Médio. Recentemente, os EUA e a Europa manifestaram preocupação com o programa iraniano de energia nuclear, que poderia estar sendo usado para o desenvolvimento de armas atômicas. Na Assembléia Geral das Nações Unidas, Israel acusou o Irã de ser o "principal exportador de terrorismo" da atualidade. A despeito das negativas do governo iraniano quanto às pretensões nucleares do país, o presidente americano, George W. Bush, reforçou seu discurso de campanha eleitoral dizendo que não "permitirá" que o Irã obtenha armas nucleares. O Irã, por sua vez, garante que nenhum ataque a suas instalações de pesquisa nuclear ficará sem resposta, dando a entender que não tolerará uma ação semelhante ao bombardeio de uma usina do Iraque por Israel, ainda durante o regime de Saddam Hussein.