Irã bombardeia área curda iraquiana O Exército iraniano bombardeou ontem várias áreas no norte do Iraque, próximo à fronteira com o Irã, em busca de bases de uma guerrilha vinculada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). De acordo com a agência de notícias EFE, o responsável pelas relações exteriores do PKK, Ahmed Deniz, confirmou o ataque e disse que o bombardeio foi uma "vingança" pela morte de soldados provocada pela guerrilha ligada ao partido.