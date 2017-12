Irã captura estuprador soropositivo procurado pela Suécia A polícia iraniana deteve um homem procurado pela Suécia por estupro e por ter mantido relação sexual com várias mulheres, mesmo sabendo que estava infectado com o HIV, o vírus que causa a aids. Mahdi Tayeb foi detido oficialmente por ter entrado ilegalmente no Irã há dois meses, informou um funcionário da procuradoria iraniana. A polícia sueca acusa Tayeb de estuprar várias mulheres, assim como de ter feito sexo inseguro com cerca de 130 mulheres e dois homens, mesmo sabendo que estava infectado. Segundo a mídia da Suécia, que vem acompanhando o caso com muito interesse, apenas uma das mulheres foi infectada com o HIV. Tayeb fugiu da Suécia em 1998 depois de ter sido questionado pela polícia. Na fuga, teria passado por Dinamarca, Alemanha, Holanda e Turquia.