Irã causa 'dúvidas' com produção de urânio, diz Rússia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, "acredita que é uma questão de semanas, não de meses" para que sejam aprovadas sanções, afirmou hoje um porta-voz do Pentágono. As declarações foram divulgadas após um encontro, ontem, entre Gates e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, em Paris. Ambos concordaram em pressionar por novas sanções "duras" na ONU contra Teerã, disse um funcionário do escritório presidencial francês.

As potências ocidentais desconfiam que o regime islâmico mantenha um programa secreto para a produção de armas, mas o governo iraniano afirma ter apenas fins pacíficos, como a produção de energia. O enriquecimento de urânio é um processo essencial para a geração de combustível utilizado no funcionamento de usinas nucleares. Caso esteja enriquecido a mais de 90%, porém, o urânio pode ser usado em armas atômicas.

China

Diferentemente da postura de EUA e França, a China pediu o prosseguimento do diálogo com o Irã. "Eu espero que as partes envolvidas aumentem seus esforços para avançar nessa questão por meio do diálogo", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Pequim.

Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu "uma ação dura" para impedir que Teerã consiga armas, com sanções pesadas e de imediata aplicação. Netanyahu qualificou o Irã como "uma ameaça a Israel, à região e ao mundo todo".

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmed Davutoglu, visitará o Irã na semana que vem para pedir uma solução diplomática no caso, segundo um diplomata turco. Davutoglu planeja se reunir com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e com o chanceler do país, Manouchehr Mottaki. O ministro turco disse acreditar que "ainda há uma possibilidade importante" de se chegar a um acordo. As informações são da Dow Jones.