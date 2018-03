Irã cita Israel e frota dos EUA como alvo de retaliação A Guarda Revolucionária do Irã iniciou exercícios militares e alertou que as forças navais dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e Israel serão os primeiros alvos de Teerã, caso o país seja atacado. Comunicado publicado ontem no website da força iraniana de elite, anunciou a manobra militar, que envolve "esquadrões de mísseis," mas não informou onde a manobra ocorre. A Guarda Revolucionária e o Exército do Irã fazem exercícios militares duas ou três vezes por ano, mas o comunicado não deixa claro se a movimentação atual faz parte deste cronograma ou é uma manobra militar especial. No final de junho, Israel fez uma grande manobra militar aérea no Leste do Mediterrâneo, que oficiais americanos descreveram como um ensaio para um possível bombardeio às instalações nucleares do Irã, que os países ocidentais e o governo israelense acreditam ter como objetivo a produção de armas nucleares. O website da Guarda Revolucionária cita o oficial Ali Shirazi, que disse que a metrópole israelense de Tel-Aviv e a frota americana no Golfo Pérsico serão os primeiros alvos a serem atingidos em represália se o Irã for atacado. "O regime sionista está levando a Casa Branca a preparar uma agressão militar ao Irã," teria dito Shirazi ao website. "Se uma estupidez desse tipo ocorrer, Tel-Aviv e a frota naval americana no Golfo Pérsico serão os primeiros alvos a sofrer o fogo da resposta esmagadora do Irã." Shirazi é um clérigo xiita que representa o supremo líder do país, o grão aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final em todas as decisões de Estado no Irã. Embora o governo americano tenha dito que prefira uma solução diplomática para a questão nuclear do Irã, os EUA e Israel não descartam uma solução militar para o problema, que poderia envolver o bombardeio das instalações nucleares do Irã. Teerã insiste que seu programa nuclear tem apenas finalidades pacíficas, como a produção de energia.