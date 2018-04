Irã começa a abastecer usina nuclear, diz TV estatal O Irã começou hoje a abastecer com combustível o reator de sua primeira usina nuclear. Com isso, a usina, construída pela Rússia na cidade de Bushehr, no sul do Irã, fica mais perto de iniciar a produção de eletricidade, após décadas de atrasos. Em um relato sobre a usina, o canal de televisão público Al-Alam, transmitido em árabe, informou que engenheiros "começaram a carregar o núcleo da usina nuclear de Bushehr com combustível nuclear hoje (terça-feira)". O material nuclear é fornecido por Moscou, que também recolhe o combustível já utilizado.