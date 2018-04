Irã começa a operar 1ª usina nuclear

Na quarta-feira começa a ser operada, em fase preliminar, a primeira usina nuclear do Irã, informou ontem a Agência de Energia Atômica iraniana. De acordo com o porta-voz da agência, Mohsen Delaviz, essa fase preliminar será iniciada durante visita do chefe da Agência Nuclear Estatal da Rússia, Serguei Kiriyenko. O início dos trabalhos na usina ocorre a menos de uma semana depois de a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ter declarado que a quantidade de urânio acumulada por Teerã - mais de uma tonelada - já seria suficiente para a fabricação de uma bomba atômica. Construído no porto iraniano de Bushehr, no sul do país, com ajuda da Rússia sob um acordo de um bilhão de dólares, o reator de 1.000 megawatts, que usa água como agente moderador, deveria ter começado a funcionar no outono do ano passado. Cerca de 700 engenheiros iranianos foram treinados na Rússia para operar a usina. O porta-voz da agência russa, Serguei Novikov, disse que a visita de Kiriyenko será "apenas de trabalho" e afirmou que o funcionamento total do reator deverá ocorrer no fim do ano. "É uma reunião regular com as organizações iranianas e russas que trabalham no projeto", afirmou, sem dar detalhes. A usina em Bushehr data de 1974, quando o Irã assinou um acordo para construir o reator com a Siemens, empresa alemã, que se retirou do projeto após a Revolução Islâmica de 1979. Em 1992, o Irã firmou um contrato com a Rússia para concluir o projeto. Os trabalhos começaram em 1995. O reator deveria estar concluído em 1999, mas sua construção foi adiada diversas vezes. Os EUA se opuseram ao acordo, alegando preocupações de que, com essa usina, Teerã poderia produzir armas nucleares. Mas os americanos abrandaram sua posição quando o governo iraniano concordou em devolver o combustível nuclear usado à Rússia - o que garante que o Irã não vai extrair plutônio para fabricar bombas atômicas. Os EUA e seus aliados acusam o Irã de usar seu programa nuclear para mascarar o desenvolvimento de armas nucleares. Teerã nega as acusações e afirma que o seu programa de enriquecimento de urânio se destina apenas à geração de energia.