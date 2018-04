Irã começa a testar centrífugas de urânio mais modernas O Irã já projetou e testou centrífugas duas vezes mais poderosas que as já em operação, informou a emissora estatal Press TV nesta sexta-feira. A informação foi atribuída ao chefe da Organização de Energia Atômica do país. As centrífugas giram a velocidades altíssimas para enriquecer o urânio.