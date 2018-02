Irã começa enriquecimento de urânio a 20% na 3ªF

"Informaremos a IAEA, em uma carta a ser enviada amanhã, sobre nossas intenções de enriquecer urânio a 20%", disse Salehi. "O enriquecimento maior começará depois de amanhã (terça-feira) na planta de Natanz", acrescentou, referindo-se a cidade da província central de Isfahan.

Os comentários de Salehi vieram à tona algumas horas depois de o presidente Mahmoud Ahmadinejad ter ordenado a ele que iniciasse as operações de maior enriquecimento de urânio. O movimento elevou os riscos da disputa com o Ocidente.

Alguns dias atrás, o Irã havia sinalizado aceitar um acordo nuclear proposto pela União Europeia, por meio do qual enviaria seu urânio pouco enriquecido para que o processo de enriquecimento fosse realizado em outros países. As potências mundiais temem que Teerã queira enriquecer urânio a níveis muito elevados para utilização em programa de armas nucleares. Mas o Irã insiste que seu enriquecimento nuclear tem fins pacíficos. As informações são da Dow Jones.