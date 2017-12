Irã condena ataques israelenses a área palestina O governo do Irã qualificou hoje os ataques israelenses contra os palestinos em represália aos atentados de sábado e domingo passados como "atos terroristas do regime sionista". Por outro lado, as autoridades iranianas não condenaram os atentados palestinos cometidos no fim de semana contra civis israelenses. Segundo o porta-voz da Chancelaria iraniana, Hamid Reza Asefi, citado pela agência IRNA, Israel "é fonte de tensão e crise na região". Asefi acrescentou que "o regime sionista, aproveitando a crise afegã, está tentando impor sua política de mão de ferro nos territórios ocupados". Asefi também criticou a comunidade internacional por não ter reagido diante dessa política. "Ignorar a intransigência israelense encorajou o regime sionista a aumentar a escalada terrorista", disse o porta-voz.