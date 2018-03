Irã condena atentado contra mesquita xiita no Iraque

O Irã condenou "categoricamente" nesta quarta-feira, 13, o atentado contra a mesquita de Askariya, em Samarra, um dos lugares mais sagrados para os xiitas no Iraque. O pronunciamento foi feito pelo porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Mohamad Ali Hosseini. Em declarações a uma televisão iraniana, Hosseini disse que o atentado é a continuação dos ataques contra os islâmicos que estão sendo cometidos pelos "verdadeiros inimigos do povo e do governo do Iraque". "Condenamos categoricamente este atentado e o vemos como um gesto do rancor dos inimigos da unidade do Iraque", disse Hosseini. Segundo o porta-voz, os autores deste atentado querem prejudicar a unidade islâmica do povo iraquiano, assim como a unidade de todos os grupos iraquianos. Além disso, disse que o propósito é aumentar os problemas do governo eleito pelo povo do Iraque e o qualificou como uma "ação suspeita". O Irã, um país majoritariamente xiita, apóia o Executivo do primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, também xiita. O presidente do Parlamento do Irã, Gholamali Haddad Adel, condenou também o atentado e insistiu na necessidade da saída das forças de ocupação do Iraque. Adel pediu também o fim das "conspirações que têm como propósito criar confrontos entre xiitas e sunitas".