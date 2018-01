Irã confirma participação em conferência no Iraque O Irã confirmou sua participação no próximo sábado, 6, da conferência sobre o Iraque, que será realizada em Bagdá, onde autoridades americanas também estarão presentes, disse nesta quarta-feira, 7, o ministro das Relações Exteriores iraniano. A conferência irá discutir o problema da violência sectária no Iraque, juntamente com líderes dos países vizinhos, dos Estados Unidos e do Reino Unido. "Uma delegação iraniana, com o objetivo de ajudar e apoiar a nação iraquiana, participará da reunião de países vizinhos do Iraque", disse o chanceler Manouchehr Mottaki em entrevista à imprensa. A reunião em Bagdá a partir de sábado será uma rara oportunidade para autoridades iranianas e americanas sentarem-se juntas na mesma mesa de negociações. Washington rompeu ligações com Teerã pouco depois da revolução islâmica do Irã de 1979. O Irã está envolvido em uma disputa com os Estados Unidos devido às suas ambições nucleares, que Washington diz serem um programa secreto para produzir bombas atômicas. Washington também acusa Teerã de dar apoio a militantes no Iraque. O Irã nega as duas acusações.