Irã confirma retomada de diálogo sobre programa nuclear para 21 de janeiro

TEERÃ - O porta-voz do Ministério de Exteriores do Irã, Ramin Mehmanparast, confirmou nesta terça-feira, 11, que as negociações sobre o programa nuclear do país com o grupo 5+1 e a Turquia ocorrerão nos próximas dias 21 e 22 em Istambul.

"Chegamos a um acordo mútuo para dialogar nos dias 21 e 22 de janeiro. Até a data, nenhuma das partes concordou com a presença de outro país nas negociações", disse o porta-voz. O 5+1 é formado por Rússia, EUA, China, Reino Unido, França e Alemanha.

Mehmanparast classificou como excepcional o convite de seu país a diversos países para visitarem as instalações nucleares iranianas e definiu a iniciativa como uma mostra de transparência das atividades de Teerã. O governo iraniano convidou na semana passada países como China, Rússia, Cuba e Hungria para a visita. Nenhuma das potências ocidentais foi convidada.

As potências ocidentais acusam o Irã de esconder, sob seu programa nuclear civil, outro de natureza clandestina e aplicações bélicas, cujo objetivo seria a aquisição de armas atômicas. Teerã nega tais alegações.

As tensões sobre o programa nuclear iraniano se acirraram no final do ano passado após o Irã rejeitar uma proposta de troca de urânio feita por EUA, Rússia e Reino Unido. Meses depois, o país começou a enriquecer urânio a 20%.

Um acordo mediado por Brasil e Turquia para troca de urânio chegou a ser assinado com o Irã em maio. O acordo, porém, foi rejeitado pelo Grupo de Viena - composto por Rússia, França, EUA e AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) - e o Conselho de Segurança da ONU optou por impor uma quarta rodada de sanções ao país.