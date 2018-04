Irã confirma reunião este mês sobre programa nuclear O governo do Irã confirmou hoje que o país e seis potências mundiais concordaram em realizar uma nova rodada de conversas sobre o programa nuclear iraniano nos dias 21 e 22 de janeiro, em Istambul, na Turquia. O diálogo busca resolver a disputa em torno do programa nuclear do país, que segundo potências lideradas pelos Estados Unidos mascara uma iniciativa para fabricar armas nucleares. O governo do Irã, porém, garante que seu programa tem apenas fins pacíficos.