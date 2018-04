Irã confirma vitória de Ahmadinejad nas eleições

O Conselho dos Guardiões do Irã – órgão que supervisiona o processo eleitoral no país – confirmou, nesta segunda-feira, a vitória de Mahmoud Ahmadinejad na disputada eleição presidencial.

Uma recontagem parcial dos votos da eleição de 12 de junho foi realizada nesta segunda-feira e, segundo o Conselho, mostrou que não houve irregularidades no pleito. Oficialmente, Ahmadinejad foi reeleito com 63% dos votos.

A vitória de Ahmadinejad desencadeou uma onda de protestos violentos no país nas últimas semanas.

O candidato da oposição, Mir Hossein Mousavi, insiste que houve fraude a favor do atual mandatário e exigiu a convocação de uma nova eleição.

Formalidade

Segundo o correspondente da BBC em Teerã Jeremy Bowen, a recontagem parcial "foi apenas uma formalidade", pois o conselho dos Guardiões já havia afirmado que qualquer irregularidade nas eleições não afetaria o resultado do pleito.

No entanto, que a recontagem desta segunda-feira abre caminho para a confirmação formal de Ahmadinejad no cargo, disse Bowen.

O correspondente afirmou ainda que a crise desde as eleições levou o Irã a um "território novo e desconhecido".

Como exemplo disso, ele citou a condenação pública dos protestos pelo líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, – uma atitude que ainda não havia acontecido no Irã.

De acordo com o correspondente, os manifestantes que foram às ruas ainda estão nervosos com o que aconteceu no país e as autoridades devem temer essa raiva, já que ela pode emergir novamente.