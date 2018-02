Irã considera prolongar diálogo sobre programa nuclear

Segundo a autoridade iraniana, que falou sob condição de anonimato, se o impasse continuar até a noite de hoje, as negociações se concentrarão em garantir "um acordo político geral" sobre pontos que ambos os lados estão comprometidos a resolver. Neste caso, afirmou o iraniano, novo diálogo ocorreria no futuro próximo com o objetivo de assinar o acordo, levando a mais negociações sobre as questões pendentes.

Temendo a possibilidade de que o Irã produza armas atômicas, as seis potências mundiais - Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia - exigem severas restrições ao programa nuclear de Teerã. Os iranianos, por sua vez, buscam o fim das sanções internacionais impostas ao país por causa do programa. Fonte: Associated Press.