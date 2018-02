Irã: Contagem parcial de votos mostra moderado à frente As primeiras parciais da apuração das eleições presidenciais iranianas mostravam o candidato Hasan Rowhani, relativamente moderado, com uma vantagem considerável em relação a seus adversários, informou o ministro de Interior do Irã, Mostafa Mohammad Najjar, na manhã de sábado, no horário local (noite de sexta-feira em Brasília).