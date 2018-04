Irã convida derrotados na eleição para discutir fraudes

Mousavi pediu a seus simpatizantes que se vistam de preto em sinal de luto pela morte de pelo menos sete pessoas durante a repressão a protestos na segunda-feira. De acordo com o Conselho dos Guardiães, que atua como corte constitucional e justiça eleitoral do Irã, os três candidatos derrotados juntos apresentaram 646 denúncias de violação ocorridas durante a votação de 12 de junho. Sem citar nomes, Abbasali Khadkhodai, porta-voz do órgão, disse à televisão estatal iraniana que, sozinho, um dos candidatos apresentou 390 denúncias. Os três candidatos derrotados são o moderado ex-primeiro-ministro Mir Hossein Mousavi, o também reformista ex-presidente do Parlamento Mehdi Karroubi e o conservador ex-comandante da Guarda Revolucionária Mohsen Rezai.

Khadkhodai disse que as denúncias envolvem escassez de cédulas de votação, incentivos para que se votasse em um candidato específico e restrição à presença de representantes nos locais de votação, entre outras. De acordo com os resultados oficiais, o presidente Mahmoud Ahmadinejad reelegeu-se por ampla margem, sem a necessidade de segundo turno. Depois do anúncio dos resultados, manifestantes tomaram as ruas de Teerã para protestar contra o resultado. Eles denunciam fraudes em favor de Ahmadinejad. Ontem, dezenas de milhares de pessoas protestaram em Teerã. Com informações da Dow Jones.