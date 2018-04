Irã convoca ex-prisioneira para julgamento em fevereiro

Os três norte-americanos foram detidos em 31 de julho de 2009 após cruzarem a fronteira entre o Curdistão, no norte do Iraque, e o Irã. Segundo os familiares, o trio estava em férias e praticava montanhismo na região.

Desde a sua libertação condicional em setembro, Shourd afirma que eles não cruzaram a fronteira intencionalmente e que não há nenhum marco estabelecendo os limites dos países. Ela voltou aos Estados Unidos após 14 meses numa prisão de Teerã.

O porta-voz do judiciário iraniano, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, disse que um tribunal revolucionário de Teerã convocou Shourd a retornar ao país para ser julgada. Seu noivo, Shane Bauer, e o amigo do casal, Josh Fattal, continuam detidos no Irã. As informações são da Associated Press.