Irã convoca países islâmicos a cooperar contra ´inimigos´ O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, pediu que os países islâmicos do Oriente Médio cooperem na "defesa de seus interesses" e a "enfrentarem os diabólicos planos dos inimigos". Ahmadinejad afirmou isto em entrevista coletiva com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, com quem se reuniu para coordenar posições diante das pressões internacionais - especialmente a dos Estados Unidos - sofridas pelos dois países. Os dois líderes qualificaram a reunião de "muito frutífera" e concordaram que a visita de Assad acontece quando "a região atravessa um momento crítico", além de acusarem os EUA de estarem por trás do conflito sectário entre muçulmanos sunitas e xiitas no Iraque. "Após não terem podido impor sua hegemonia na região, os inimigos tentam agora semear a sedição e as diferenças entre os filhos da nação islâmica. Enviam suas tropas à região e tentam aplicar seus planos", declarou Ahmadinejad. A declaração aludia à presença militar americana no Iraque e ao recente envio de dois porta-aviões ao Golfo Pérsico, por Washington. "Convocamos os governos e povos islâmicos a rejeitarem os planos dos inimigos. A ajuda de uns a outros nos fará capazes de solucionar muitos dos problemas dos países islâmicos, dos Estados árabes e da região", acrescentou. Assad concordou com o governante iraniano ao afirmar que "os inimigos tentam provocar um conflito sectário", e advertiu: "Caso tenham êxito nisto, todos os seus demais planos serão bem-sucedidos". A Síria é o principal aliado árabe do Irã no Oriente Médio, e os dois países são acusados por Washington de interferirem nos assuntos do Iraque.