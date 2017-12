Irã convoca protesto contra "regime sionista" O Irã convidou todo o mundo islâmico a se manifestar, nesta sexta-feira, em apoio à luta dos palestinos contra Israel, por ocasião da última sexta-feira do Ramadã (o mês sagrado dos muçulmanos). Segundo publicou, nesta quinta-feira, o jornal Teheran Times, as manifestações seriam "uma bofetada na cara do regime sionista e de seu aliado Estados Unidos?. "Os países islâmicos empregaram muitas estratégias para deter as atrocidades do regime sionista, mas nada mudou por causa do apoio dos Estados Unidos", diz uma declaração assinada por 200 parlamentares iranianos.