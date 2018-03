Irã critica acordo Nuclear entre EUA e Índia O acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Índia desrespeita o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), denunciou hoje o governo iraniano. A crítica foi feita por Mohammad Saeedi, vice-diretor da agência iraniana de energia atômica, e divulgada pela Agência de Notícias da República Islâmica. Saeedi observou que a Índia é uma potência nuclear bélica que não é signatária do TNP, motivo pelo qual a transferência de tecnologia para Nova Délhi representaria uma violação do tratado. No sábado a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, visitou a Índia para celebrar - mas não para assinar - o acordo. Funcionários americanos asseguram que respeitarão o TNP. Teerã e Washington vivem há alguns anos um constante atrito por causa da exploração da energia nuclear. Os Estados Unidos e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, estando de acordo com as normas do TNP. As informações são da Associated Press.