Irã critica decisão da UE de listar ala militar do Hezbollah como terrorista

TEERÃ - O Irã disse que a decisão da União Europeia (UE) de colocar a ala militar do Hezbollah do Líbano na lista negra do bloco é "estranha". Além disso, o país considerou a medida como "não calculada".

O porta-voz do ministério de Relações Exteriores do Irã Abbas Araghchi disse em uma entrevista coletiva em Teerã nesta terça-feira, 23, que a decisão da UE de colocar o grupo militante xiita em sua lista de organizações terroristas serve aos interesses de Israel e só vai complicar a situação no Oriente Médio. Araghchi afirmou que o fato não vai mudar "a identidade popular e de busca por justiça" do Hezbollah. O grupo é um aliado do Irã.

Os 28 ministros de Relações Exteriores da UE tomaram a decisão na segunda-feira após pressão diplomática dos Estados Unidos, Holanda e Israel./ AP